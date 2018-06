Este miércoles 27 de junio se enfrentarán las selecciones de Suiza vs Costa Rica en el tercer partido del Grupo E, para asegurar su clasificación a octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018. La transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del Este desde el Estadio Nizhni Nóvgorod, Rusia.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Descarga aquí el calendario del Mundial Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia 2018: La combinación que dejaría fuera del Mundial a México

https://twitter.com/fedefutbolcrc/status/1010902780834402305

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Suiza vs Costa Rica se transmitirá a través del canal de Universo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Suiza vs Costa Rica con las aplicaciones de Universo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Sin bajar los brazos ni el nivel de exigencia, #LaSele se concentra en cerrar la participación mundialista con victoria. 📰Detalles en esta nota: https://t.co/0ZgpQbrkib — FEDEFUTBOL #CRC (@fedefutbolcrc) June 24, 2018

Dos opciones para ver el partido de Suiza vs Costa Rica si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

“Es un partido que tenemos que enfrentar con todo"

🎥@JhonnyAcosta03 y sus declaraciones hoy, ante la prensa presente en la práctica de #LaSele: pic.twitter.com/aUNx7K3qXL — FEDEFUTBOL #CRC (@fedefutbolcrc) June 24, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)