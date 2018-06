Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido México vs Suecia?

Luego de ganarle a Corea del Sur 2-1 en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA, la selección mexicana regresa para enfrentar a los suecos y asegurar su pase a los octavos de final en el tercer partido del grupo F, México vs Suecia. La transmisión en vivo será a las 10:00 a.m., hora del Este, desde el Ekaterimburgo Arena.

Descarga aquí el calendario del Mundial Rusia 2018.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

¡A darle! 🤜🏼 🤛🏼 Inicia nuestro entrenamiento de hoy. ⚽️

Ya con los 👀 bien puestos en 🇸🇪.#NadaNosDetiene | #Rusia2018 pic.twitter.com/E8aitoUVrN — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido México vs Suecia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego México vs Suecia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

“¡Dale, dale, dale!” ⚽️ Sin tiempo que perder. ☝🏻

Ya estamos entrenando en nuestro Base Camp preparando el juego ante Suecia. 🇸🇪#NadaNosDetiene | #Rusia2018 pic.twitter.com/qXOW4e6orw — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2018

Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

📄 | NOTA “Este grupo está para seguir compitiendo”. 🗣 @yosoy8a habló hoy en conferencia de prensa antes del entrenamiento. Checa sus palabras. ➡️ https://t.co/KewJZPJeCu#NadaNosDetiene | #Rusia2018 pic.twitter.com/bRgl4Rx9hx — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2018

