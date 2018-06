Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido México vs Corea del Sur?

Luego de ganarle a Alemania 1-0 en en su debut en la Copa Mundial de la FIFA, la selección mexicana regresa para enfrentar a los coreanos en el segundo partido del grupo F, México vs Corea del Sur. La transmisión en vivo será a las 11:00 a.m., hora del Este, desde el Estadio Rostov Arena en Rostov, Rusia.

Descarga aquí el calendario del Mundial Rusia 2018.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Pensando en 🇰🇷. Así parte del entrenamiento de hoy para preparar nuestro siguiente juego en #Rusia2018. #NadaNosDetiene pic.twitter.com/YS5pjK6m74 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 20, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Corea del Sur vs México se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Corea del Sur vs México con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

💪🏼 La lluvia no es pretexto 🌧 🙌🏼 Iniciamos nuestro entrenamiento en el Base Camp 🙌🏼#NadaNosDetiene | #Rusia2018 pic.twitter.com/InURMUrIgK — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2018

Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Antes de viajar a Rostov para nuestro juego 🆚 🇰🇷… ¡A entrenar! Inicia nuestro trabajo en el Base Camp. 👊🏼#NadaNosDetiene | #Rusia2018 pic.twitter.com/7iZdFgqvuA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 21, 2018

Si no puedes ver los tuits del momento haz clic aquí

Tweets by miseleccionmx