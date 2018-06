Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido México vs Brasil?

México logró la tarea nada sencilla de llegar por séptima ocasión consecutiva al cuarto partido de un Mundial. Ahora, un equipo que aterrizó en Rusia exhortando a que sus seguidores sueñen, está por encarar una etapa en que se han gestado algunas de las peores pesadillas de su historia, reportó AP.

Y el Tri difícilmente puede encontrar motivación de su encuentro más reciente. Fue avasallado el miércoles 3-0 por Suecia, pero la cosecha de seis puntos que logró con triunfos ante Alemania y Corea del Sur en sus primeros dos compromisos le bastaron para avanzar.

Este próximo lunes la Selección Mexicana se enfrentará al equipo de Brasil, la transmisión en vivo será a las 10:00 a.m., hora del Este, desde el Samara Arena en Samara, Rusia.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego México vs Suecia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.