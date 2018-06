Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido España vs Rusia?

Pocas veces el primer lugar en un grupo de la Copa Mundial tuvo un sabor tan agridulce.

Cuando todo apuntaba a que España quedaba segunda y enfrentaría a la crecida Uruguay en los octavos de final, un gol de Iago Aspas en tiempo de descuento contra Marruecos combinado con otro de Irán, también en la prórroga, ante Portugal, dejaron a los españoles primeros en el Grupo B, con Rusia en el horizonte, reportó AP.

España y Rusia se enfrentarán este domingo 1 de julio en el estadio Luzhniky de Moscú y la transmisión del partido en vivo será a las 10:00 a.m, hora del Este.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido México vs Suecia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego México vs Suecia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)



Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.