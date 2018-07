Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido Colombia vs Inglaterra?

A diferencia de hace cuatro años en Brasil, Colombia debió sortear varios traspiés serios desde el arranque en Rusia: la expulsión de un duro volante de marca en el nefasto estreno ante Japón y las recaídas musculares de su estelar enlace James Rodríguez.

Pero ante las puertas de disputar su choque por los octavos de final, con James entre algodones y ante una enérgica Inglaterra que tiene en sus filas pólvora ofensiva, la selección cafetera pregona que tiene la fortaleza, las armas y el equipo para sortear cualquier otro obstáculo, reportó AP.

Colombia e Inglaterra se enfrentarán este martes 3 de julio en el estadio Spartak en Moscú y la transmisión del partido en vivo será a las 2:00 p.m, hora del Este.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2018

TE PUEDE INTERESAR: Trump lanza advertencia a ganador de la elección presidencial de México

https://twitter.com/FCFSeleccionCol/status/1013995789750857728

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Colombia vs Inglaterra se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Colombia vs Inglaterra con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)



Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.