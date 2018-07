Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido Brasil vs Bélgica?

Si Brasil y Neymar quieren seguir la ruta a su sexto campeonato tendrán entonces que vencer un nuevo obstáculo europeo en cuartos de final el viernes en Kazán: Bélgica, la más contundente en ataque en lo que va del Mundial de Rusia, reportó AP.

Brasil se mide a la que se considera la mejor generación en el fútbol belga en su historia y que está hambrienta de dar el gran golpe en Rusia, después de haberse quedado corta hace cuatro años, al caer 1-0 frente a Argentina en los cuartos de final.

Brasil vs Bélgica se enfrentarán este viernes 6 de julio en el estadio Karán Arena, Rusia y la transmisión del partido en vivo será a las 2:00 p.m, hora del Este.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2018

E essa recepção dos jogadores no hotel em Kazan? Torcida + #Canarinho… não tem como ser melhor! #GigantesPorNatureza #MostraTuaForça pic.twitter.com/0sPorS2MCn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 5, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Brasil vs Bélgica se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Brasil vs Bélgica con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.