Continúan los partidos de eliminatoria para octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018 y este jueves 28 de junio se enfrentarán Panamá vs Túnez, la transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del Este, desde el Mordovia Arena en Saransk, Rusia.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

Estos son los 23 convocados por Hernán Darío Gómez para para representar a 🇵🇦 por primera vez en @fifaworldcup_es. #TodosSomosPanamá #PanamáPaRusia pic.twitter.com/X1ounUotBH — FEPAFUT (@fepafut) May 30, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Panamá vs Túnez se transmitirá a través del canal de Universo, cadena hermana de Telemundo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Panamá vs Túnez con las aplicaciones de Universo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

En un simbólico acto a lo interno de #PanamáEnRusia⁠ ⁠ los seleccionados nacionales y el cuerpo técnico recibieron sus medallas de participación en la @fifaworldcup_es.#TodosSomosPanamá pic.twitter.com/O8ulaJNnVo — FEPAFUT (@fepafut) June 26, 2018

Dos opciones para ver el partido de Panamá vs Túnez si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

¡Se acabó! Tras 1 hora y 30 minutos de entrenamiento#PanamáEnRusia culmina su sesión. ➡️Se trabajó en el planteamiento del equipo para enfrentar a Túnez. ➡️Movimientos ofensivos, balón detenido y definición. ➡️Familiares y seres queridos estuvieron en la práctica. pic.twitter.com/pLUH7ME8f2 — FEPAFUT (@fepafut) June 26, 2018

Tweets by fepafut

