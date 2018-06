Continúan los partidos de la Copa Mundial Rusia 2018 y este lunes 18 de junio se enfrentarán Bélgica vs Panamá, la transmisión en vivo será a las 11:00 a.m., hora del Este, desde el Estadio Olimpiyskiy Station Fisht en Sochi, Rusia.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

¡Agenda para este viernes #PanamáEnRusia⁠⁠! ⚪️🔵🔴 🏢 Olympic Sports Centre Saransk.

⏱ Horario centro de prensa (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)

🗣 Conferencia (10:00 a.m.)

🏃🏽‍♂️ Entrenamiento (11:00 a.m.) y (5:30 p.m.) *Horarios locales de 🇷🇺.#TodosSomosPanamá pic.twitter.com/yO2hAa9K9P — FEPAFUT (@fepafut) June 14, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Bélgica vs Panamá se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Bélgica vs Panamá con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Finaliza el entrenamiento para el seleccionado nacional que se mantiene enfocado en su estreno en la @fifaworldcup_es #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/6ucUoq1HrL — FEPAFUT (@fepafut) June 14, 2018

Dos opciones para ver el partido de Bélgica vs Panamá si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Si no puedes ver los tuits del momento haz clic aquí.

