Irán vs Portugal:  Los portugueses y su astro CR7 van por el liderato

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, elogió a Irán, su rival en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Irán vs Portugal.

“En mi opinión, es el mejor equipo asiático”, dijo el timonel, campeón de la Eurocopa de 2016.

“El equipo que entrena el portugués Carlos Queiroz, está muy bien organizado”, dijo “no solo en la defensa, y tiene jugadores experimentados. Son muy buenos al momento de contraatacar”.

