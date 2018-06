Inglaterra pierde figura clave en su equipo y los panameños tienen hoy algo más de oportunidad de ganar el partido contra los ingleses que se disputa hoy en en el Mundial 2018. Y es que el centrocampista de Inglaterra, Delle Ali. Así lo confirmó el seleccionador inglés Gareth Southgate en declaraciones al canal Sky Sports.

De acuerdo con Independent Sport Dele Alli será reemplazado por Rubén Loftus-Cheek, para enfrentar a Panamá

Dele Alli replaced by Ruben Loftus-Cheek as Gareth Southgate names England team to face Panama https://t.co/QiqlBBuE4e pic.twitter.com/pULMLbvo1R

El jugadorAli sufrió una lesión muscular en el partido contra Túnez, y no ha podido recuperarse por completo para el encuentro de esta jornada. Se espera que el centrocampista esté listo para el último partido de la fase de grupos contra Bélgica, explicó Sky Sports.

Dele Alli out for England against Panama as Gareth Southgate reveals squad#WorldCup https://t.co/EiAYRkZwfu

— ESPN India (@ESPNIndia) June 24, 2018