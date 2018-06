Solo faltan tres días para que arranque la Copa Mundial Rusia 2018 y la FIFA anunció esta mañana quienes serán los protagonistas que encenderán la fiesta de inauguración del Mundial Rusia 2018.

Según anunció la FIFA, el ícono internacional de la música pop Robbie Williams y el ex futbolista y dos veces campeón mundial de la FIFA Ronaldo conducirán juntos la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018.

Williams dijo, “he hecho muchas cosas en mi carrera, e inaugurar un Mundial de la FIFA ante 80,000 fanáticos en el estadio y varios millones en todo el mundo supera mis sueños”, reportó la FIFA.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018