El gobierno de Estados Unidos avisó a sus ciudadanos de posibles ataques terroristas durante el Mundial de Rusia, a través de una alerta de viaje en la que aconsejó “reconsiderar” los desplazamientos a ese país.

“Eventos internacionales a gran escala como la Copa Mundial son un objetivo atractivo para los terroristas”, dijo en su alerta el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

“Aunque la seguridad para la Copa del Mundo será extensa, los terroristas puede que intenten atacar estadios, las zonas ‘Fan Fest’, sitios turísticos, centros de transporte y otros lugares públicos”, alertó el DOS.

Mundial a un lado, “los grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Rusia”.

Updated #Russia Travel Advisory – Level 3: Reconsider travel to Russia due to terrorism and harassment. Some areas have increased risk. Read the entire Travel Advisory: https://t.co/LfVZe6QCjf. pic.twitter.com/syMx8f7niY

— Travel – State Dept (@TravelGov) June 15, 2018