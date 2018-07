Final del Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido?

Un Mundial marcado por las debacles de varios favoritos acabará con una final inédita y de contrastes.

Alemania, Brasil, Argentina, España. Todos los grandes quedaron en el camino. Italia y Holanda ni siquiera se clasificaron. La final enfrentará juventud y diversidad de Francia contra la veteranía y tenacidad de Croacia.

Kylian Mbappé es el referente de la nueva Francia, un conjunto que reúne a varios de los futbolistas más caros del planeta. El extremo de 19 años, autor de tres goles en Rusia, es rodeado por otros carismáticos talentos como el delantero Antoine Griezmann y el volante Paul Pogba. Con una edad promedio de 26 años, Les Bleus se presentaron junto a Inglaterra con el segundo plantel más joven del torneo, solo por detrás de Nigeria, reportó AP.

La edad promedio de los croatas es de 27,2 años, en el punto medio de las 32 selecciones participantes, pero su once titular supera los 29, incluyendo sus tres excepcionales mediocampistas: Luka Modric (32), Ivan Rakitic (30) e Ivan Perisic (29), además del delantero Mario Mandzukic (32).

Francia y Croacia se enfrentarán este domingo 15 de julio a las 11 a.m. hora del Este, el encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Luzhnikí, en Moscú, Rusia.

Aquí te mostramos cómo ver el juego por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

Todos los partido se transmitirán por el canal de Telemundo, cadena oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018. Si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver todos los juegos a través de Telemundo Deportes.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los partidos con la aplicación de Telemundo Now y DIRECTV NOW pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

