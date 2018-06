Colombia dejó fuera de Rusia 2018 a Polonia con un contundente resultado que tuvo los goles de Yerry Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado.

La selección llega a la última fecha ante Senegal, el próximo jueves.

Radamel Falcao, Colombia’s all-time leading goalscorer, scored his first one at a World Cup. Colombia is on the verge of eliminating Poland: https://t.co/bKJ5dvqulT pic.twitter.com/ZU2QDyvpse

— NYT Sports (@NYTSports) June 24, 2018