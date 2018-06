El director deportivo de la RFEF, Fernando Hierro, asumirá el cargo de seleccionador de España durante el Mundial de fútbol de Rusia 2018. Así lo anunció la Federación Española de Fútbol con el mismo port en su cuenta de Twitter y en la de la Selección Española.

El hasta ahora director deportivo de la RFEF sustituirá a Julen Lopetegui, destituido del cargo este mismo miércoles.

Julen Lopetegui has been fired as Spain national coach on the eve of the World Cup, one day after agreeing to take over at Real Madrid. https://t.co/LxzpOZMGDK pic.twitter.com/dqjCXm9jtf

