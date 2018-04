Muere Bruno Sammartino: Conoce 5 datos de la leyenda de la WWE

Bruno Sammartino, cuyo apodo era “La leyenda viviente” de WWE falleció el miércoles por la mañana a la edad de 82 años, anunció WWE en un comunicado.

Sammartino falleció pacíficamente a lado de su esposa y dos hijos, según la CBS-KDKA de Pittsburgh. Según los informes, sufría problemas de salud desde hacía ya varios meses.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes que probablemente desconoces de esta gran leyenda de la WWE.

1. Fue luchador de la WWE por casi tres décadas

En una carrera de lucha que abarcó casi tres décadas, Sammartino fue el campeón de peso pesado de la WWE que más tiempo reinó en la historia. Derrotó a Buddy Rogers en 1963 para convertirse en el segundo campeón de la WWE y ocupó el cinturón durante ocho años, que sigue siendo un récord, reportó Daily News.

One of the finest men I knew, in life and in business. Bruno Sammartino proved that hard work can overcome even the most difficult of circumstances. He will be missed. #RIPLivingLegend pic.twitter.com/PNDuQ31Phd — Vince McMahon (@VinceMcMahon) April 18, 2018

2. Bruno Sammartino era de origen italiano

Sammartino, que nació y creció en Abruzzie, Italia, pero pasó su vida adulta en Pittsburgh, encabezó más de 180 espectáculos en el Madison Square Garden antes de retirarse del ring en 1981, reportó Fox News.

3. Fue miembro del Salón de la fama de la WWE

Según Daily News, Sammartino era conocido como uno de los mejores luchadores profesionales de cualquier época y uno de los mejores chicos del ring. En 2013, fue incluido en el Salón de la fama de la WWE por Arnold Schwarzenegger.

Bruno Sammartino is a wrestling Legend

Honored to have had many conversations with him

When I was w/him I knew I was w/pure class & greatness

Celebrate his life watch 1of his matches today

I was humbled he even knew my name

I'm very sad pic.twitter.com/RfD1XIQYo9 — Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) April 18, 2018

4. “The Italian Superman” inició su carrera a finales de los años 50

Sammartino se convirtió rápidamente en el favorito de los fanáticos después de derrotar a Buddy Rogers en 43 segundos en el Madison Square Garden en 1963 para convertirse en el segundo campeón de la WWE, reportó Fox News.

5. Mantuvo el título de la WWE por casi ocho años

Según Fox News, Samamartino ostentó el título de la WWE durante casi ocho años y se convirtió en un nombre familiar a lo largo de su carrera. Sin embargo, lo perdió en 1971 ante Ivan Koloff, pero finalmente lo ganó dos años más tarde convirtiéndose en el primer bicampeón de la WWE. Ocupó el título por tres años y medio más.

Take a look back at the amazing life and career of @WWE Hall of Famer Bruno Sammartino. https://t.co/mouAIuHlHv — WWE (@WWE) April 18, 2018