MotoGP: Andrea Dovizioso se queda con el Gran Premio de San Marino

El italiano Andrea Dovizioso y el equipo Ducati ganaron en su tierra natal, el Gran Premio de San Marino el domingo, mientras que Marc Márquez amplió su ventaja en la cima de MotoGP.

A pesar de haber comenzado la carrera en cuarto lugar, Dovizioso subió rápidamente en la grilla y luego de pasar a Jorge Lorenzo, tomó la delantera y desde casi el comienzo se quedó en esa posoción sin mayores desafíos durante la carrera, informa AP.

Esta fue la tercera victoria de Dovizioso en esta temporada y la undécima de su carrera en MotoGP.

Asimismo, Jorge Lorenzo estaba en una apretada batalla con Marc Márquez por el segundo lugar hasta que Lorenzo se cayó, a tan sólo dos vueltas del final de la carrera. Esto hizo que la segunda posición en el podio fuese para Márquez, mientras que Cal Crutchlow terminó tercero en la carrera de MotoGP.

