Liverpool esta cada vez más cerca de lograr su pase a la final, luego de que este martes 24 de abril Mohamed Salah y su equipo golearan 5-2 al equipo italiano Roma durante el partido de ida de la semi final Liverpool vs Roma de la Champions League.

El jugador egipcio, Mohamed Salah fue la clave para que el Liverpool le ganara al Roma. Salah anotó dos goles de antología y asistió en las anotaciones de Sadio Mané y Roberto Firmino para llevando a su equipo a una victoria de 5-2. Esto dejó a equipo inglés con un pie en la final de la Liga de Campeones, reportó The Associated Press.

Durante el partido Liverpool vs Roma, la exhibición de Salah fue buena frente a una baja defensa de la Roma. Con su estadio Anfield hecho una caldera, Liverpool marcó sus cinco goles en un abrumador lapso de 33 minutos entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo, reportó AP.

El delantero egipcio ahora asuma 43 goles en todas las competiciones esta temporada, con cinco posibles partidos por delante.

Liverpool alcanzó los 38 goles en la actual edición de la champions, 11 más que el siguiente equipo. Pero no puede ponerse a empacar maletas para la final de Kiev, el 26 de mayo, reportó AP.

Por otra parte, el Liverpool no se puede confiar de Roma ya que los italianos podrían revertir el marcador como lo hicieron ante el Barcelona en los cuartos de final.

“Este duelo no ha terminado. Hemos demostrado ya eso ante el Barcelona”, advirtió el técnico de los “Giallorossi”, Eusebio Di Francesco. “Quien no crea en una remontada debe quedarse en casa. Eso se aplica también a los fanáticos”

Por otro lado, el segundo partido de ida de semifinal de la champions será entre Bayern Múnich vs Real Madrid, y se jugará este miércoles en Alemania.

