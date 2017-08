Miguel Almirón, ‘El mago’ guaraní del Atlanta United FC

Miguel Almirón, con talento puro en el mediocampo, ha maravillado a los hinchas del Atlanta United FC, que en su temporada debut en la MLS está causando furor en todo el país.

En la recta final de su primera temporada, el Atlanta United FC tiene la oportunidad de hacer aún más historia: clasificar a los playoffs.

Y lo tiene todo para lograrlo: un grupo de jóvenes y talentosos jugadores, un director técnico y entrenadores de primer nivel, una directiva que no escatima en recursos, y un promedio de 46,318 fieles hinchas que asisten a sus partidos de local en casa.

“Me impresiona el apoyo de la gente. Desde un principio jugamos a estadio lleno. Lo valoramos mucho y tratamos de retribuirlo dentro del campo de juego”, Miguel Almirón, mediocampista paraguayo del Atlanta United FC.

El Atlanta United FC compite en la reñida Conferencia del Este y ocupa la sexta posición, con 36 puntos obtenidos luego de diez victorias, ocho derrotas y seis empates.

En la MLS clasifican a los playoffs los mejores seis equipos de cada conferencia.

Y una de las piezas claves en el éxito del conjunto de las ‘cinco franjas’, dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, es el centrocampista guaraní Miguel Almirón. Con solo 23 años de edad, es uno de los mejores jugadores del momento en la MLS.

Almirón es uno de los desequilibrantes, veloces e inteligentes jugadores de la feroz ofensiva del Atlanta United FC. Es el tercer mejor goleador, con ocho tantos, segundo en asistencias, y por quien pasa el balón para armar el ataque.

Llegó al Atlanta United en diciembre de 2016 procedente del Club Atlético Lanús, con el cual el futbolista asunceño obtuvo dos campeonatos.

A los 14 años ingresó a las fuerzas básicas del Cerro Porteño, club con el cual debutó profesionalmente a los 19 años. Con ese equipo ganó dos títulos en dos años.

En agosto de 2015 Almirón fue transferido al Lanús por dos millones y medio de dólares. En los dos años que jugó en Argentina su calidad de juego le valieron los motes de el ‘Messi paraguayo’ y el ‘Di María paraguayo’.

En una entrevista con MundoHispánico, Almirón, habla del equipo y de lo qué necesitan para llegar a los playoffs, entre otros temas.

MH: ¿Cómo te sientes por la temporada debut de ensueño que están teniendo?

MA: Me siento muy bien acá en Atlanta. Estamos mejorando y eso es importante.

MH: ¿Cuál es su estrategia para mantener el nivel que han mostrado en estas dos terceras partes de la temporada?

MA: El equipo está trabajando duro y el grupo está más unido. Eso es bueno. Nos quedan varios partidos. Tenemos que jugar cada uno como una final. Nuestro primer objetivo es clasificar a los playoffs, después ya veremos qué pasa. Estamos tranquilos, trabajando con mucha humildad y paciencia para poder llegar bien a todos los partidos.

MH: Tienen un récord más ganador jugando en casa que de visitante. De los 11 juegos que les quedan por jugar, ocho serán en su nueva casa, el Mercedes-Benz Stadium. ¿Crees que eso les ayudará anímicamente?

MA: Sí, claro que sí, eso nos va ayudar muchísimo. El apoyo que nos da siempre la gente es muy importante para nosotros. Nos sentimos más cómodos de local pero también nos toca mejorar cuando jugamos de visita. Estamos mejorando eso, tenemos que quitar más puntos de visitante y aprovechar al máximo los partidos de local.

MH: ¿Cuál es la estrategia para ganar más de visitante?

MA: Nosotros jugamos igual en cualquier cancha, de local o visitante. El técnico nos pide que presionemos mucho, que cuando tengamos el balón seamos un poco más pacientes. Creo que eso es lo que nos está faltando: manejar un poco más la pelota, no ocuparnos en atacar y en atacar.

MH: ¿Cómo te sientes de formar parte del excepcional grupo de 32 jugadores, incluyendo a los nueve latinos?

MA: Me siento muy feliz de compartir con jugadores de categoría como ellos, creo que tenemos un gran plantel. Como personas son excelentes y como jugadores son grandes jugadores.

MH: ¿Qué sientes de estar entre los tres mejores goleadores, el segundo en asistencias, y de ser considerado un ‘mago’ en el mediocampo del Atlanta United?

MA: No, creo que exageran un poco. Me falta mucho para mejorar. Estoy trabajando para mejorar cada día, cada partido y poder ayudar a mis compañeros. Dentro del campo de juego me siento muy bien, me siento cómodo, y me siento feliz, que eso es lo que más me importa.

MH: Eres el segundo jugador, después de Héctor ‘Tito’ Villalba, en ser contratado por el Atlanta United, ¿qué significa tener toda la confianza del club?

MA: Fue un honor que el club Atlanta se haya fijado en mí y que el ‘Tata’ Martino me haya llamado para contar en su equipo. Cuando el profe ‘Tata’ me llamó y comentó la idea que tenía, no dudé en decirle que sí.

MH: Les han arrebatado triunfos a contrincantes en los últimos minutos de juego como el de hace unas semanas ante el Orlando de Kaká. ¿Cómo viviste esa hilvanada?

MA: Fue una jugada muy linda. El equipo está logrando sacar adelante el partido ante las adversidades. Fallamos mucho en ese partido, yo fallé un montón. Al último minuto encuentro la pelota en el medio campo y con un movimiento que te hacen Yamil y Tito el juego se hace más fácil. Por eso empezamos a encontrar los espacios y gracias a Dios pudimos empatar.

MH: ¿Qué haces para mantenerte saludable y evitar lesionarte, como desafortunadamente le pasó a tu compañero Josef Martínez?

MA: Creo que eso de la lesión es cuestión de suerte, de fortuna, en el sentido de que si te lesionas, mala suerte. Te puedes lesionar en tu casa, en el entrenamiento, en los partidos, gracias a Dios a mí no me ha pasado nada. Lastimosamente Yosef sufrió una pequeña lesión que lo está dejando fuera de la cancha pero se está recuperando al máximo. Es un jugador increíble, un jugador que nosotros extrañamos y que necesitamos dentro de la cancha. Ahora dentro de poco ya lo vamos a tener de vuelta y vamos a estar gritando sus goles.

MH: ¿Qué haces en tus ratos libres?

MA: Trato de comunicarme con mi familia, con mis amigos. Gracias a Dios mis padres pudieron venir un mes acá a conocer el predio y lo que es esta vida. Mis amigos no pudieron venir, pero ojalá ya vengan también porque se les extraña.

MH: ¿Qué te ha gustado más de Atlanta?

MA: Me gusta toda la ciudad, es una ciudad tranquila, no te molesta nadie, me han impresionado muchísimas cosas, fui a visitar muchos lugares, el Acuario, restaurantes, ¡muy lindo todo, creo que la ciudad cada vez se vuelve más linda!

SIN FILTRO con Miguel Almirón

Sobre sus inicios en el futbol en Paraguay: “Yo empecé en Cerro Porteño, el club del cual son hincha, empecé mis inferiores ahí, debuté a los 19 años y tuve la suerte de salir campeón dos veces con el club”.

¿Siempre había sido tu sueño ser futbolista o tenías otras aspiraciones?: “No sabía hacer otra cosa, solamente quería jugar al futbol. Solamente sabía hacer eso (jajaja)”.

Sus ídolos del fútbol: “Mi ídolo es Chilavert, creo que es el ídolo de todos los paraguayos; también me gusta mucho Enzo Francescoli, el jugador de River; y Messi, es una cosa de loco”.

Nueva casa de los Falcons y Atlanta United: Mercedes-Benz Stadium

El nuevo estadio de los Falcons de Arizona y Atlanta United FC se estrenó el 26 de agosto cuando los Falcons enfrentaron a los Cardinals de Arizona en un juego de pretemporada y el cual perdieron 14-24. Los Falcons esperan ganar su primer partido de pretemporada cuando enfrenten a los Jaguars de Jacksonville el 31 de agosto, 7 p.m., en el Mercedes-Benz Stadium. Además, el estadio sera anfitrión de juegos colegiales, conciertos y shows como el Monster Jam. El estadio, que costó $1,5 billones de dólares, cuenta con un techo retractable de 14 acres (tarda entre nueve y 12 minutos para abrirse o cerrarse) y con la pantalla de video más grande del país: 58 pies de altura y 1,100 pies de longitud en la parte superior. La comida es excelente y muy barata y contará con 1264 tipos de cerveza en tap.

Atlanta United FC vs FC Dallas

Cuándo: 10 de septiembre, 3:30 p.m.

Costo: desde $66.

Dónde: Mercedes-Benz Stadium, 1 AMB Dr., Atlanta.

Info: www.atlutd.com

Su misión. Miguel Almirón dijo que disfrutarán al máximo y con responsabilidad sus juegos en el Mercedes-Benz Stadium.

