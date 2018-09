México vs Estados Unidos: cómo ver gratis y en vivo el Clásico de Norteamérica

Este martes 11 de septiembre Norteamérica vibrará en el cierre de la penúltima fecha FIFA del 2018, con el partido México vs Estados Unidos.

La transmisión en vivo del Clásico de Norteamérica será a las 8:30 p.m. hora del Este, en el Nissan Stadium de Tennessee.

Ambas selecciones llegan con nuevos bríos y la mirada puesta en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, que comenzarán el próximo año.

El Tri viene de caer 4-1 frente a Uruguay el pasado viernes, en el debut de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como entrenador interino, luego de la salida del colombiano Juan Carlos Osorio.

Por su parte, Estados Unidos, ausente del Mundial de Rusia, perdió frente a Brasil 2-0.

New generation, same rivalry.

With many #USMNT players set for their first taste of 🇺🇸 vs. 🇲🇽 on Tuesday, look back on 3 memorable debuts vs. El Trí.https://t.co/zhFEkYxkNN

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) September 9, 2018