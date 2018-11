México cerró 2018 sumido en su peor racha de derrotas en 66 años 

El Tri, siempre representa respeto en el área de Concacaf. Ha ganado cosas importantes en la zona. El problema es cuando juega con selecciones de otros continentes. Y pasó hace unos días atrás. Perdió sus dos compromisos que jugó en Argentina, cerrando un año para el olvido.

En 66 años no había ocurrido algo similar. Es su peor racha. No trascendió en el último mundial, a pesar de haber debutado con el pie derecho venciendo a la poderosa Alemania. Pero el triunfo sólo servirá para la anécdota. Después se tuvo que ir de la cita mundialista sin pena ni gloria.

El martes en la noche, el Tri sucumbió 2-0 ante Argentina en el segundo de sus dos amistosos que disputó como visitante ante la Albiceleste. El primero de los ensayos también fue de saldo con un idéntico marcador.

Así se despide el entrenador interino Ricardo Ferretti, quien dirigió los últimos seis encuentros de México en reemplazo del colombiano Juan Carlos Osorio, hoy director técnico de Paraguay.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/un-bostero-palpitando-el-gran-dia/

Osorio completó su ciclo con derrotas ante Suecia (3-0), en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial, y luego perdió ante Brasil (2-0) por los octavos de final. Fue la séptima vez consecutiva que México quedó afuera en esa instancia de un Mundial.

Sumando los resultados con Ferretti, México acumula siete derrotas en ocho encuentros, su peor racha desde que hilvanaron la misma cantidad entre junio de 1950 y abril de 1952. Por si fuera poco, el Tri no anotó goles en seis de esos ocho partidos.

“Yo me siento tranquilo y bien, he buscado hacer el trabajo que me encargaron”, dijo Ferretti, uno de los entrenadores con más laureles de México, con seis títulos ganados con tres clubes diferentes se tiene que ir tranquilo y con la cabeza arriba porque hizo lo que la FMF le dijo.

Seguramente, los resultados obtenidos no fueron los deseados por el comando técnico, pero lo tiene que hacer el próximo DT es analizar todo lo que hizo Ferreti para sacar provecho y poner a México en el lugar que le corresponde.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/herrera-futbolista-mexicano-es-conformista-y-eso-abre-paso-a-extranjeros/

El entrenador brasileño se la jugó y decidió dejar de lado a referentes que fueron la base en las últimos tres mundiales como Andrés Guardado, Javier Hernández, Héctor Moreno, Héctor Herrera y Giovani Dos Santos. Pero, para el Tuca darle oportunidad a los nuevos era vital con el propósito de darle rodaje internacional a lo que pueda ser el once principal pensando en la Copa Oro 2019.

Primero, tras la negativa de Osorio para mantenerse en el banquillo, los dirigentes iniciaron una búsqueda de su nuevo entrenador. Todo apunta en dirección del Tata Martino, quien acaba de ser consagrado como el Entrenador del Año en la MLS por su papel con el Atlanta United.

En caso que se confirme la llegada de Martino, sería el entrenador de más alto perfil de la selección mexicana desde que el sueco Sven-Goran Eriksson tomó el cargo en el 2008 luego de dirigir a Inglaterra.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/guardiola-sobre-ser-seleccionador-todos-tenemos-suenos-de-nino/

Asimismo, el Tuca Ferreti, sobre Martino sostuvo: “Lo conozco, es un gran tipo, pero no entiendo por qué me pregunta sobre él. Que es candidato es una cosa, pero no tiene nada firmado. Yo te platicaré de Martino como un ser humano que conozco, pero (por ahora) no es el técnico de la selección”.

Tras la inminente llegada del técnico argentino Gerardo Martino al banquillo de la selección se presenta como un paliativo para sus males. El remedio tiene (y debe ser) la solución para un equipo acostumbrado al protagonismo. El remedio debería llegar con Martino debajo del brazo. Los problemas se tienen que acabar. Y ya!!!

Contenido generado por thefutboltimes.com