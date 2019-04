Página

Abel Sánchez criticó la decisión de Golovkin.

El boxeador no ha revelado quién será su nuevo entrenador.

GGG se prepara para pelear contra Steve Rolls en Nueva York, con la mira puesta en ‘Canelo‘.

El boxeador kazajo Gennady Golovkin se separó de su entrenador mexicano Abel Sánchez, quien lo tildó de “codicioso ingrato y sin honor”.

El excampeón mundial mediano decidió que para sus próximos combates no contará en su esquina con Sánchez, quien fue el autor del estilo mexicano de GGG.

Golovkin y Abel Sánchez se unieron en 2011, luego de que los promotores del kazajo querían que entrenara en las montañas para comenzar su carrera en Estados Unidos.

“Quiero construir mi carrera sobre lo que ya hemos logrado y seguir yo mismo. Por lo tanto, no voy a entrenar con Abel Sánchez. Esta no fue una decisión fácil para mí y no es una reflexión sobre las habilidades profesionales de Abel”, escribió Golovkin en un comunicado que publicó en su cuenta en Instagram.

“Es un gran entrenador, un entrenador leal y un entrenador del Salón de la Fama. Voy a anunciar mi nuevo entrenador en una fecha posterior. Pero hoy, quiero agradecer a Abel por las lecciones que me enseñó en el boxeo”, continuó Golovkin.

Bajo la tutela de Sánchez, Golovkin alcanzó la fama en Estados Unidos y en el resto del mundo gracias a un porcentaje de nocaut que en algunos lapsos de su carrera alcanzó 90.63.

GGG se volvió una sensación en California y fue gracias al “estilo mexicano” que le inculcó Abel Sánchez.

Minutos después del documento enviado por Gennady Golovkin, Sánchez comentó que la separación se redujo a dinero, pues el tijuanense se sintió insultado por la oferta que GGG le hizo después de firmar con DAZN.

Así que, al final, para el entrenador mexicano el rompimiento con Golovkin fue a causa del dinero.