Mexicano pierde antes que ‘El Canelo’ (FOTOS Y VIDEOS)

La tarde inició en contra de los mexicanos en la función Supremacía donde el capitalino Francisco Rojo (19-3,12 KOs), perdió por decisión dividida con el estadounidense Rayn Martin (19-0,11 KOs) en un combate donde el boxeador capitalino vino de menos a más.

Rojo mostró inteligencia en el encordado y logró exprimir a su rival que logró dar buenos golpes.

Los jueces dieron 98-91,96-93 y 95-94 para Martin.

After 10 rounds, @BlueChipBoxer beats Francisco Rojo by split decision. #MartinRojo #CaneloGGG pic.twitter.com/XvY1G602kI

Ryan Martin wins by split decision against Francisco Rojo in the lightweight bout. @reviewjournal #CaneloGGG pic.twitter.com/cHTa51rNNJ

— Erik Verduzco (@Erik_Verduzco) September 17, 2017