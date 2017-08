Mexicano Luis Nery gana título del peso gallo CMB

El mexicano Luis Nery derrotó por nocaut técnico al japonés Shinsuke Yamanaka y le arrebató el martes el título del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Nery sacudió a Yamanaka con varias combinaciones y el combate fue detenido cuando restaban 29 segundos del cuarto asalto.

Nery, que peleó por primera vez fuera de México, mejoró su récord a 24-0, con 18 triunfos antes del límite. Yamanaka sufrió su primer revés en 30 combates.

Luis "Panterita" Nery is the new @WBCBoxing bantamweight champion of the world knocking out Yamanaka in 4 rounds in Japan pic.twitter.com/m6j2Cr4yDq

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 15, 2017