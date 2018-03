Messi y su gol 600 dan triunfo al Barcelona

Messi llegó a su gol número 600 y su sexto de falta directa en la temporada, el golazo decidió el domingo la victoria del Barcelona por 1-0 sobre el Atlético de Madrid en la liga española, que ahora los azulgrana comandan con ampliada ventaja de ocho puntos.

Tras sellar su 21er triunfo en 27 fechas, el Barsa lidera el campeonato con 69 puntos por los 61 del escolta Atlético, que vio truncada una racha de ocho victorias seguidas en todas las competiciones, y ve cómo se le escapa casi definitivamente la liga, con sólo 11 jornadas por jugarse.

Ya eliminado de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, al equipo dirigido por el argentino Diego Simeone le queda a tiro la Liga Europa, donde enfrenta el próximo jueves al Lokomotiv de Moscú en octavos de final.

El Barsa, entre tanto, sigue invicto en el torneo doméstico y aspirando al triplete con la final copera contra Sevilla en el horizonte, así como la vuelta de octavos de la Champions contra Chelsea, el 14 de marzo.

“No es definitivo, pero hemos dado un paso”, consideró el técnico barcelonista, Ernesto Valverde. “Ganar era fundamental. Sufrimos, pero este equipo garantiza el competir bien. Como Messi no hay otro”.

Consciente de que una victoria le acercaría a dos puntos del equipo azulgrana, el Atlético vistió de amarillo en el estadio Camp Nou, como cuando conquistó la liga 2013-2014 por la última fecha.

Pero en esta ocasión sí brilló la estrella de Messi, capaz de decantar la balanza, y muy posiblemente el título, con un gol de alta escuela a los 26 minutos, que amplió de paso su dominio de la tabla de máximos cañoneros, ya con 24 dianas en su cuenta particular.

“Messi es el mejor, sí juega con nosotros, igual ganamos”, expuso Simeone, que no dio por perdida la liga. “Los números son los que son, pero el fútbol es maravilloso. Viendo el segundo tiempo, no estamos tan lejos. En el primero no atacamos”.

En el partido anterior de la jornada, Levante y Espanyol igualaron 1-1. Los “granotas”, que se alejan momentáneamente por un punto de la zona de descenso, lograron adelantarse gracias a un penal convertido por José Luis Morales a los 55 minutos; pero el conjunto españolista, actual 14to clasificado con 32 unidades, logró nivelar en los descuentos por vía de Leo Baptistao.