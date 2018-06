El ‘Tri’ vuelve a regalarle alegría a los mexicanos en el partido México vs Corea del Sur y asegura con ello 2-1 su pase a los octavos de final en el Mundial Rusia 2018.

La selección mexicana de futbol comenzó a remontar en el marcador en el minuto 26 con un penal convertido por Carlos Vela, luego de que Andrés Guardado avanzó por el costado izquierdo y lanzó un centro que Jang Hyun-soo desvió claramente con la mano. El árbitro serbio Milorad Mazic no dudó en apuntar al centro del área.

El tanto destrabó el encuentro mundialista que se apretaba en el medio campo y permitió que México tomara ventaja de 1-0 en un partido dominado bajo el intenso calor y la humedad en la Arena Rostov.

En un encuentro ríspido y de mucho contacto, Corea del Sur también dispuso de un par de oportunidades en la primera mitad. Primero obligó la estirada del arquero Guillermo Ochoa con un cabezazo de Ki Sung-yueng y posteriormente el portero mexicano venció en un mano a mano a un muy participativo Son Heung-min, que se mostró como el jugador más activo y peligroso del cuadro asiático.

