Mejores memes de la Selección Mexicana vs. Dinamarca

La Selección Nacional mexicana fue derrotada frente a Dinamarca en el partido amistoso del sábado rumbo al Mundial de Rusia 2018, con un marcador 2-0 que no se libró de los memes en redes sociales.

A la mitad del segundo tiempo, los daneses pusieron fin al empate que duró por 70 minutos del partido.

Yussuf Poulsen de Dinamarca abrió el marcador tras librar a Carlos Salcedo y Jesús Gallardo y tres minutos después una notación de Christian Eriksen definió el partido.

Los goles daneses cayeron en un lapso de tres minutos en el segundo tiempo. Yussuf Pulsen abrió la cuenta a los 71 minutos y Christian Eriksen, el referente del equipo, añadió el segundo a los 74.

Sí esto es vs Dinamarca, no quiero ni imaginar cómo será vs Alemania. pic.twitter.com/lUHR5qxyd0

— Miel ◟̽◞̽ (@MielDeghemteri) June 9, 2018