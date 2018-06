Mejores memes de Arabia Saudita en primer partido del Mundial 2018

Rusia se impuso con gran comodidad 5-0 a Arabia Saudita en el primer partido del Mundial 2018 este jueves en Moscú, por lo que empezó con buen pie su caminar en el evento que tiene detenido a su país.

La selección local se sirvió de los goles de Gazinsky, Cheryshev, Dzyuba y Golovin.

Un doblete de Denis Cheryshev (43, 90+1), unido a los tantos de Yuri Gazinsky (12), Artem Dzyuba (71) y Aleksandr Golovin (90+4) permitieron a Rusia colocarse de forma provisional como líder del Grupo A, que completan Uruguay y Egipto, que se enfrentan el viernes entre ellos en Ekaterimburgo.

Y como era de esperar, los fanáticos del futbol del mundo bombarderaon con memes las redes sociales.

