Meek Mill sale de prisión y se va al juego de los 76ers de Filadelfia

El cantante rapero Meek Mill, originario de Filadelfia asistió al partido decisivo de los 76ers de Filadelfia, a menos de dos horas después de haber sido liberado de la prisión.

Después de cinco meses de lucha por parte de sus partidarios para sacarlo, la Corte Suprema del estado ordenó el martes a un juez de Filadelfia que lo había encarcelado que emitiera de inmediato una orden para liberarlo bajo fianza no asegurada, reportó The Associated Press.

Meek Mill celebró su libertad asistiendo al juego de Philadelphia 76ers, donde tocó una campana réplica de Liberty Bell antes de iniciar el partido en la cancha central. Mill estuvo sentado junto al copropietario del equipo Michael Rubin, el comediante Kevin Hart, el dueño de los Eagles Jeffrey Lurie y el gobernador Tom Wolf.

Mill, cuyo verdadero nombre es Robert Rihmeek Williams, fue sentenciado en noviembre a dos o cuatro años tras las rejas por violaciones a la libertad condicional.

Fue trasladado de la Institución Correccional Estatal en Chester en helicóptero a Filadelfia, justo a tiempo para tocar la campana ceremonial antes del inicio del Juego 5 de la serie de postemporada 76ers contra los Miami Heat.

We did it! Meek is free! #meekisfree he has been granted bail! He is coming out! Michael Rubin and @KevinHart4real just saw him and are going back to get him!!! pic.twitter.com/o3FdiTZQ7J — Ron Berkowitz (@ronberk1) April 24, 2018

“Me siento muy bien”, dijo Mill antes de ingresar al Wells Fargo Center, donde saludó a los jugadores de los Sixers antes del juego donde ganaron 104-91 para avanzar a la segunda ronda de los playoffs.

Un equipo de abogados y consultores de relaciones públicas libró una batalla para liberar a Mill, elevando las críticas del juez a medida que un flujo de figuras de alto poder y celebridades lo visitaban en la cárcel semanas y días antes de que el Tribunal Supremo .

In an exclusive interview for an upcoming @DatelineNBC , Philadelphia rapper Meek Mill talks to me about his release from prison and his new mission in life. Saying “Let’s now retire #FreeMeekMill and make it #JusticeReform.” More tonight on @NBCNightlyNews pic.twitter.com/uzJeEarJ2m — Lester Holt (@LesterHoltNBC) April 25, 2018

Mill emitió un comunicado diciendo que los meses pasados ​​habían sido “una pesadilla”, y agradeció a sus muchos seguidores y visitantes, que incluyeron a Rubin, el dueño de los New England Patriots Robert Kraft y el alcalde demócrata de Filadelfia, Jim Kenney.

“Aunque tengo la bendición de tener los recursos para luchar contra esta situación injusta, entiendo que muchas personas de color en todo el país no tienen ese lujo y planeo usar mi plataforma para arrojar luz sobre esos asuntos”, dijo Mill. .

Dijo que ahora centraría su atención en que se anulen sus convicciones, y que espera reanudar su carrera musical.