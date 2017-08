Mayweather vs McGregor, la rivalidad entre el estadounidense y el irlandés crece cada ves más y a solo unos días de la pelea estas son las siete frases ofensivas y controversiales entre los dos boxeadores durante la gira promocional del evento.

1. McGregor: “No le tengo miedo”

En el primer cara a cara, en Los Ángeles, California, el ganador de peso ligero y peso pluma de la UFC, Conor McGregor, se mostró seguro de sus posibilidades de victoria y dijo “no le tengo miedo”, refiriéndose a Mayweather y asegurándose que lo noquearía en los primeros cuatro rounds.

The suit says fuck you pic.twitter.com/y5pargzIsC — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2017

2. Mayweather: “Dios no se equivoca, hizo solo una cosa perfecta: Mi récord de boxeo”

Por su parte, el boxeador estadounidense Floyd “Money” Mayweather, señalo que su record es una creación de Dios, “Dios no se equivoca, hizo sólo una cosa perfecta: Mi récord de boxeo”.

Floyd Mayweather vs Conor McGregor LA Press Conference Face Off #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/ClSIjk71fW — SotoSports Tv (@SotoSportsTv) July 11, 2017

3. Mayweather: “Puedes elegir la forma en la que quieres tocar la lona: de frente o de espaldas”

Otra de las frases que uso Mayweather para burlarse de McGregor fue, “Puedes elegir la forma en la que quieres tocar la lona: de frente o de espaldas”, para dejar claro que el será el vencedor de la pelea.

4. McGregor: “No ha luchado en su vida, es un ‘runner’, solo sabe correr por el cuadrilátero”

En la conferencia de prensa de Toronto, Canadá, McGregor no desaprovecho la oportunidad de poner en duda las habilidades de Mayweather en el rin, “No ha luchado en su vida, es un ‘runner’, solo sabe correr por el cuadrilátero”.

5. McGregor: “Podría conectar un codazo en la ceja de Floyd o estrangularlo en dos segundos”

McGregor amenazó en el segundo enfrentamiento con abandonar las reglas de boxeo en el combate diciendo que “podría conectar un codazo en la ceja de Floyd o estrangularlo en dos segundos”.

6. Mayweather: “Te voy a noquear, idiota”

En Londres después de que el irlandés McGregor le sobara la cabeza a Mayweather, el ganador mundial del box le respondió diciendo, “a diferencia de ti, yo no voy a tocarte hasta el 26 de agosto. Te voy a noquear, idiota”, después de que McGregor le dijera “voy a mandar a ‘dormir’ a este tonto”.

7. McGregor: “No creo que pase de la segunda ronda”

En Nueva York, ‘The Notorious’ no se quedo a tras y volvió a dejar en claro que Mayweather no tiene oportunidad con el y dijo que el boxeador estadounidense no pasaría de la segunda ronda, “Creo que ahora que los guantes son ocho onzas, no creo que pase de la segunda ronda”.