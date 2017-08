Mayweather vs McGregor:  5 claves para entender la pelea  

Faltan solo unos días para la pelea histórica entre el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el dos veces campeón mundial de las artes marciales de la UFC, el irlandés Conor McGregor, aquí te presentamos cinco claves para poder entender la pelea.

A pesar de que al principio estaba la duda de que si la pelea sería boxeo o un modelo híbrido, finalmente se aclaró que iba a ser boxeo convencional. Para tal pelea no habrá en juego ningún titulo, la pelea a si pactada en 154 libras (69.9 kg.) y los guantes que usaran serán de 8 onzas. La duración de la pela será de 12 asaltos de tres minutos cada uno.

En esta pelea ambos contendientes tienen ambiciones diferentes. Floyd Mayweather tiene la intención de alcanzar el mejor record profesional de la historia, mientras que Conor McGregor busca convertirse en el luchador más completo de todos los tiempos.

El motivo principal de la pelea entre Mayweather y McGregor a sido el dinero. Según los últimos rumores apuntan a que el “Money” Mayweather se embolsaría 100 millones de dólares y el irlandés McGregor, 75 millones de dólares.

Por otra parte, los ingresos de la pelea se espera que sean 606 millones de dólares gracias a los patrocinadores, mercancías, boletos de entra y las ventas de Pay Per View, de acuerdo a un reportaje de ESPN.

