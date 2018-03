Marquette King es dejado libre por los Oakland Raiders.

El pateador de despeje Marquette King fue dejado libre este viernes por los Oakland Raiders en el que ha sido el movimiento más sorpresivo de lo que va de temporada baja en la NFL.

Al jugador de 29 años de edad oriundo del estado de Georgia le restaban aún dos años más de un contrato de cinco temporadas y 16.5 millones de dólares con el equipo californiano.

The Raiders have released P Marquette King and waived TE Clive Walford.

March 30, 2018