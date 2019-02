Marco Fabián no pudo en Europa y ahora llega a la MLS

El jugador mexicano Marco Fabián llegaría como jugador franquicia tras no encontrar lugar como titular en el Eintracht Frankfurt.

Porque para estar sentado sin jugar, además se perdería una oportunidad de regresar al Tri, y el nuevo entrenador del Tri, Gerardo tata Martino, ve con buenos ojos los jugadores que están en la MLS.

El delantero mexicano, Marco Fabián, está muy cerca de convertirse en jugador franquicia del Philadelphia Union de la MLS, será compañero del colombiano americano, Alejandro Bedoya.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE: Acosta ex DC United reemplazaría a Neymar en el PSG

Por mas que quiso y entreno duro, Marco Fabián no encontró lugar en el Eintracht Frankfurt para esta temporada, no es el estilo de jugador que el entrenador requiere para este equipo.

Los medios en Alemania marcan su salida y todavía el Philadelphia Union no cierra el acuerdo, solo faltan algunos detalles que separan al ex jugador de las Chivas de la MLS, porque al llegar como jugador franquicia, este negocia se maneja directamente con la Liga de Estados Unidos y no con el equipo solamente.

El equipo de la MLS, como casi todos los equipos ya han comenzado su pretemporada y el entrenador Jim Curtin quiere que el jugador Tapatío se incorpore al equipo lo mas pronto posible.

La temporada de la MLS comienza el 2 de marzo y el jugador mexicano Marco Fabián llegará a un equipo que casi sin figuras en su plantilla, siendo solo como dijimos antes Alejandro Bedoya el máximo estandarte, el cual, si ambos juegan para sus países, se encontraran este verano en la Copa de Oro.