Manuel Pellegrini se decide y acepta ser el nuevo DT del West Ham

Depués de mantener en suspenso a sus seguidores, pues le habían llovido ofertas de trabajo, el entrenador chileno Manuel Pellegrini será el técnico en la próxima temporada del West Ham, así lo anunció el Club de la Premier League.

En un tuit el club londinense anunció el martes la llegada del extécnico del Manchester City, quien firmó un contrato de tres temporadas como sustituto de David Moyes.

Los dos últimos años, el chileno, de 64 años, estuvo entrenando al Hebei China Fortune de China. Antes dirigió a Villarreal, Real Madrid y Málaga en la Liga española.

Pellegrini ganó los títulos de la Premier y la Copa de la Liga en sus tres años en la banca del City antes de ser sustituido por Pep Guardiola en 2016.

Proud and motivated to assume this new challenge at @WestHamUtd and to be back at @premierleague .

We hope to achieve all the goals we set and take the club to international competitions.#whu #COYI #WestHam pic.twitter.com/iGp6d87Hp5

— Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) May 22, 2018