Manchester United y Pogba posponen la celebración del Manchester City

Manchester City se desmoronó ante Manchester United al sucumbir el sábado por 3-2, dejando escapar la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga Premier con un tiempo record.

El City arrasó al United en el primer tiempo del derbi de Manchester, con los goles de Vincent Kompany y Ilkay Gundogan durante un lapso de seis minutos.

Pero los festejos en el Etihad Stadium fueron prematuros.

El United, que no pudo ensayar un solo tiro a puerta en el primer tiempo, anotó tres goles tras el descanso.

Man Utd are the first team to come back from two goals down to beat Man City in the #PL since Liverpool in October 2008 #MCIMUN pic.twitter.com/Dcgtdho6KA

— Premier League (@premierleague) April 7, 2018