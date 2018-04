Manchester United vs West Bromwich Albion: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este domingo 15 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester United vs West Bromwich Albion, la trasmisión en vivo será a las 11:00 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Manchester United vs West Bromwich Albion se transmitirá en vivo y en español a través de Telemundo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV Now, disponible para Android y Apple. Pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Only a limited number of general sale seats remain for our trip to Old Trafford later this month…#WBAhttps://t.co/ezEJDSOOJP

— West Bromwich Albion (@WBA) April 4, 2018