Manchester United vs Tottenham Hotspur: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la partido de la Copa FA Emirates?

Este sábado 21 de abril se jugará la semi-final de la Copa FA Emirates entre Manchester United vs Tottenham Hotspur la trasmisión en vivo será a las 12:15 p.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se jugara en el Estadio Wembley de Londres Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

"We're the famous Man Utd and we're going to Wembley…"#MUFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/7ZxXETW5FY

— Manchester United (@ManUtd_Es) April 19, 2018