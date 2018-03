Manchester United vs Swansea City: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este sábado 31 de marzo se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester United vs Swansea City la trasmisión en vivo será a las 10:00 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Today's #MUquiz is all about #MUFC's previous encounters with Swansea at Old Trafford. Join us at 14:00 BST to take part! pic.twitter.com/jM8pu9KKdL

— Manchester United (@ManUtd) March 29, 2018