Este domingo, 29 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester United vs Arsenal, la transmisión en vivo será a las 11:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal Telemundo estará transmitiendo el partido Manchester United vs Arsenal en vivo. Lo puedes ver si tienes la suscripción a este canal o desde su página web.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Pero debes crear una cuenta para verlo.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los juegos con la aplicación de DIRECTV Now , pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Good luck to our U18’s tonight in the FA Youth Cup Final! I know you’ll do us proud! 🔴⚪ @Arsenal pic.twitter.com/G26rMrIADy

— Reiss Nelson (@ReissNelson9) April 27, 2018