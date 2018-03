Manchester United recupera el segundo lugar de la Premier League

El Manchester United derrotó sin muchos problemas al Swansea con goles de Romelu Lukaku y el chileno Alexis Sánchez, con lo que recuperó el segundo lugar de la Premier League de Inglaterra.

El belga Lukaku abrió el marcador al minuto 4 al marcar su gol número 100 en la Premier League. El jugador de 24 años ha militado en varios equipos de la competición inglesa como Chelsea, West Brom, Everton y, ahora, vestido de ‘red devil’.

El segundo gol del partido fue obra del ‘chico maravilla’ Alexis Sánchez. El dorsal 7 anotó su segundo gol con la camiseta de Manchester al minuto 20 de la primera mitad.

New #PL 💯 club member, @RomeluLukaku9:

"It is a dream come true. l'm really happy to achieve that in a league I've wanted to play in since I was six-years-old"#MUNSWA pic.twitter.com/pQ7GH6PAFq

— Premier League (@premierleague) March 31, 2018