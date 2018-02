Este sábado 10 de febrero se jugará el partido de la liga premier de Inglaterra entre Manchester City y Leicester City la trasmisión en vivo será a las 12:30 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Manchester City y Leicester City se transmitirá a través de Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV Now y Universo NOW pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

We end tonight's episode with a preview of #MciLei, a match both @Gerry_Taggart and @MattElliott01 expect to be a huge test for #lcfc on Saturday…

🔼 Watch live and free 🔼 pic.twitter.com/Rp0qm14zBX

— Leicester City (@LCFC) February 8, 2018