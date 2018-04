Este domingo 22 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester City vs Swansea City la trasmisión en vivo será a las 11:30 a.m., hora del Este. En esta ocasión se llevara acabo en el estadio Etihad de Manchester.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Sun is shining, the weather is sweet… ☀️⚽️ #mancity pic.twitter.com/h5tn8V11qr

— Manchester City (@ManCity) April 19, 2018