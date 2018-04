Manchester City vs Liverpool: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la UEFA?

Este martes 10 de abril se jugara el partido de vuelta para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Manchester City vs Liverpool, la transmisión en vivo del partido de ida será a las 2:45 p.m., hora del Este.

Sin duda no sera un partido fácil para el Manchester City, ya que el Liverpool le lleva una ventaja de tres goles del ultimo partido, pero dará su mejor batalla para llevarse la victoria. Mientras que el Liverpool planea repetir el triunfo y clasificar a la semifinal.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido Manchester City vs Liverpool se transmitirá en español por el canal ESPN Deportes, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en linea a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con las aplicaciones Watch ESPN, FOX Sports Go y UEFA Champions League App, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido Manchester City vs Liverpool a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

El partido también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Klopp on first leg: "It's our job to try with all we have to use that situation. We created it. The boys created it with an outstanding performance. Very, very mature. I'm excited and not anything else."

Watch live and free 👉 https://t.co/eZwPrUHNJ2 pic.twitter.com/Vo1oR09Pfo

— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2018