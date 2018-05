Este domingo 6 de mayo se jugará el partido de la liga premier de Inglaterra entre Manchester City vs Huddersfield Town, la transmisión en vivo será a las 8:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido entre Manchester City vs Huddersfield Town se transmitirá a través del canal NBCSN.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV Now y Universo NOW pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

🏆 Blue and White Foundation members voted Christopher Schindler as #htafc's Player of the Season for the 2017/18 @premierleague season.

The centre-half narrowly beat midfielder Jonathan Hogg to the award after all the votes were counted.

➡️ https://t.co/ZrI8bVrlYr (AT) pic.twitter.com/2zobp7O9Ni

— HTAFC Promotions (@htafcPromotions) May 4, 2018