Malcom al FC Barcelona: 5 cosas que no conocías del jugador brasileño

Al parecer, el Barça tiene una nueva cara en sus filas. Se trata de Malcom Filipe Silva de Oliveira. Y según la cuenta de Twitter del FC Barcelona, el joven brasileño está contento de portar la azulgrana, que lo recibió con el hashtag #EnjoyMalcom.

Pero, ¿quién es Malcom? Y ¿dónde jugaba?

Aquí te contamos 5 cosas que no conocías del nuevo fichaje del Barça.

Malcom jugará con la camiseta del Barcelona por cinco temporadas, por un precio de 41 millones de euros fijos, más un millón en variables, informa Soy502.

Nacido el 26 de febrero de 1997 en Sao Paulo, Brasil, Malcom Filipe Silva de Oliveira, más conocido como Malcom, es un futbolista ofensivo con una gran proyección y que se destaca por su velocidad y habilidad con el balón en los pies, explica el Barça en el comunicado de su sitio oficial.

🇧🇷 Here is Malcom, Barça´s new signing

⚽️ #EnjoyMalcom

🔵🔴 #EnjoyBarça pic.twitter.com/pCvp6i33dY

