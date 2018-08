El español Andrés Iniesta sacó a relucir su magia para anotar un verdadero golazo en su estreno en la liga japonesa con su nuevo equipo, el Vissel Kobe, reseñó El País.

Transcurrían 15 minutos del primer tiempo cuando Iniesta recibió un pase del alemán Lukas Podolski y anotó un gol memorable.

El internacional español controló la asistencia dentro del área grande, en un mismo movimiento se dio la vuelta y se deshizo de un defensa, regateó al portero rival y finalmente disparó a puerta vacía para marcar el primer gol de su equipo, reportó El País.

El golazo del ex Barcelona sirvió para contribuir al triunfo del Vissel Kobe, 2 a 1 sobre el Jubilo Iwata.

El estreno goleador del oriundo de Albacete demostró que, a pesar de su edad y de su salida del Barcelona, aún mantiene intactas las condiciones que lo hacen uno de los mejores mediocampistas del mundo.

El golazo de Iniesta se produjo durante el tercer partido que disputa con el Vissel Kobe.

Desde su debut en la liga nipona, el club acumula dos victorias y una derrota, recordó Infobae.

A través de su cuenta en Twitter, el español celebró el triunfo de su club.

Muy contento por la victoria de hoy! Vamoooooos @vissel_kobe! Ahora a por el partido del miércoles. Seguimos!!

Very happy for today’s victory! Come on @vissel_kobe! Now heading for Wednesday’s game pic.twitter.com/tHM1Aow6uF

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 11, 2018