Los Red Bulls y Atlético Pantoja se verán en SCCL

New York Red Bulls vs. Atlético Pantoja un enfrentamiento de la temporada 2019 Scotiabank Concacaf Champions League Ronda de 16 Etapa 1

a jugarse en el Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana. este Miércoles 20 de febrero de 2019 a 8 p.m. ET, se podra ver por YahooSports.com, Red Bulls Radio de Nueva York

Después de cinco semanas de pretemporada, los New York Red Bulls comenzarán su calendario 2019 con la serie de la Ronda 16 de la Liga de Campeones de Concacaf de Scotiabank contra el Atlético de Pantoja.

La etapa 1 de la ronda de los 16 comienza el miércoles a las 8 p.m. ET en el estadio Felix Sanchez con cobertura en YahooSports.com en inglés y Univision Deportes en español y Red Bulls Radio en inglés en Nueva York.

La Radio New York Red Bulls comienza a las 7 p.m. ET con el comienzo del partido presentado por Honda, presentado por Matt Harmon.

Los Red Bulls se dirigen a su tercera competencia consecutiva de la Liga de Campeones de Concacaf y el quinto en la historia del club. El equipo de Nueva York tuvo una buena racha en la competencia de la temporada pasada cuando llegaron a las semifinales después de convertirse en el tercer equipo de la MLS en la historia de la liga en ganar un partido competitivo en México con una victoria de 2-0 sobre el Club Tijuana en los cuartos de final. En el partido de SCCL, los Red Bulls han ganado o empatado en seis de los nueve partidos (1-3-5) fuera del Red Bull Arena.

Los Red Bulls se enfrentarán a un club de la República Dominicana en una serie competitiva por primera vez en la historia de la franquicia. El Atlético Pantoja se clasificó para aparecer en su primera SCCL al ganar el Campeonato de Clubes del Caribe de Concacaf 2018. Pantoja registró una marca de 14-5-3 en la Primera División de República Dominicana durante la temporada 2018 y tuvo la mejor defensa de la liga con un promedio de 0.91 goles en contra.