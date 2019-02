New York Red Bulls vs. Club Atlético Pantoja, 2019 Scotiabank Concacaf Champions League Ronda de 16 Etapa 2

Red Bull Arena – Harrison, N.J., Miércoles, 27 de febrero de 2019 – 8 p.m. ET, YahooSports.com, Red Bulls Radio de Nueva York, #RBNYvPAN

Agregado: Red Bulls, 2-0

Al poseer una ventaja de dos goles en el camino, los New York Red Bulls avanzarán a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf de Scotiabank con una victoria o un empate ante el Club Atlético Pantoja en la Etapa 2 el miércoles en Red Bull Arena. El tramo 2 de la ronda de 16 se establece para las 8 p.m. ET con cobertura en YahooSports.com y New York Red Bulls Radio en inglés.

La radio New York Red Bulls tendrá a Matt Harmon y Steve Jolley en el aire, comenzando a las 7 p.m. ET con un conteo de principio del partido, presentado por Honda.

Luego de una victoria por 2-0 en el Estadio Felix Sánchez en la Etapa 1, los Red Bulls regresan a Red Bull Arena para su primer partido en casa de la temporada 2019 para la Etapa 2.

Los New York Red Bulls apuntan a avanzar en el torneo SCCL a cuartos. Desde que se construyó el estadio Red Bull Arena en 2010, New York Red Bulls tiene ocho partidos invictos. Racha de SCCL en RBA (5-0-3). Los Red Bulls mejoraron a 6-2-5 en el juego SCCL durante sus apariciones en tres torneos consecutivos.

New York regresa al Red Bull Arena por primera vez en 2019 con la posibilidad de cerrar la Ronda 16 y avanzar a los cuartos de final. Los Red Bulls ganaron o empataron sus tres partidos SCCL en la etapa 2 en la temporada 2018 en el Red Bull Arena y actualmente no han permitido un gol en todas las competiciones en el Red Bull Arena en siete partidos, que se extienden por 667 minutos.

El capitán y arquero del New York Red Bulls, Luis Robles, registró su cuarto partido manteniendo el arco invicto en los últimos siete partidos del torneo SCCL y su sexto en general en la Etapa 1 contra Pantoja.

Daniel Royer registró su segundo gol SCCL de su carrera, mientras que Kaku anotó su primera asistencia SCCL de su carrera en la Etapa 1. Con este resultado anterior los New York Red Bulls apuntan a avanzar en el torneo SCCL a cuartos.

