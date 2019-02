El técnico del Monterrey, el uruguayo Diego Alonso, pidió este martes a su equipo recuperar las buenas sensaciones en su fútbol, al tiempo que reconoció fallos en las combinaciones a la hora de atacar.

Monterrey empató sus dos últimos partidos sin goles, ante Alianza en la Liga de Campeones de Concacaf y con Puebla por la liga, resultado éste último que le costó el pasado sábado ser desplazado del Clausura.

“En los últimos dos juegos nos costó combinar, ser más frescos en zonas de ataque y dar el rompimiento de todo el equipo hacia el frente, es lo que debemos recuperar, que nuestros extremos vayan hacia adentro en sus jugadas y proponer variantes”, dijo.

Monterrey busca triunfos en los próximos partidos Recordó el estratega que aunque han caído en un bache por no ganar, sobre todo a equipos de menor presupuesto, continúan invictos en juego oficial desde el 8 de diciembre al perder con Cruz Azul en semifinales del torneo pasado.

“No sacamos a relucir que somos invictos, no me gusta hacerlo. Primero la humildad, los pies en la tierra, defender con hechos y no con palabras, eso es ser un buen equipo de fútbol. Ahora no la pasamos bien, pero no será la primera vez que un equipo como Puebla o Alianza se encierren a sacarnos el empate sin goles”, señaló.

Alonso se mostró optimista por recuperar al goleador argentino Rogelio Funes Mori, descansado de una tendinitis del pie derecho y listo para jugar este miércoles ante el Alianza de El Salvador, en la definición de los octavos de final de la Concacaf.

“Está a disposición y con su aporte que es bastante, buscaremos ganar cada competencia que tengamos, es nuestro objetivo, no pensamos en otra cosa”, observó.

Hoy el defensa argentino Nicolás Sanchez, aseguró que para el juego de vuelta ante Alianza, el Monterrey tendrá que imponer el ritmo por estar en su casa ante un rival con el que empataron sin goles el duelo de ida, no será fácil pero el Monterrey busca triunfos.

